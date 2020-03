Huisarts in Gorredijk positief getest op corona

Publicatie: di 31 maart 2020 16.27 uur

GORREDIJK - Huisarts Bart Maats in Gorredijk is maandag positief getest op corona. Hij laat dat weten in een videodagboek van Omrop Fryslân. Dit is een lokale versie van de tv-serie Frontberichten van de NPO.

Maats voelde zich in het afgelopen weekeinde niet fit en liet hem uit voorzorg testen. Huisartsen krijgen deze mogelijkheid van de GGD vanwege hun functie. Maats laat weten dat hij zich er ondanks alles goed onder voelt. Maats heeft een praktijk in Gorredijk en heeft alle patiënten waarmee hij contact had gehad (en collega's) ingelicht over de test met de positieve uitslag.

Maats laat weten: "Ik voel me goed en heb geen klachten. Normaal gezien was ik nu aan het werk gegaan. Nu ben ik voorzichtig en laat je je testen." De huisarts heeft zich deze week afgemeld en zal volgende week zien of hij weer aan het werk kan. Hij doet dat in overleg na de GGD. Mogelijk laat hij zich vooraf nogmaals testen. De vrouw van Maats is huisarts in Beetsterzwaag. Zij heeft zich ook laten testen maar deze uitslag is nog niet bekend.