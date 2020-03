22 Friezen positief getest op corona

Publicatie: zo 29 maart 2020 12.20 uur

LEEUWARDEN - Sinds de afgelopen 24 uur zijn er 22 Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Dat heeft de GGD zondag rond het middaguur bekendgemaakt. Het aantal besmettingen is een flinke stijging. Vrijdag waren het er 9 en zaterdag 13. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet samen met de betrokken ziekenhuizen, contactonderzoek uit.

Om 14.00 uur maakte het RIVM bekend wat de stand van zaken is betreft heel Nederland. Het afgelopen etmaal is het dodental als gevolg van het coronavirus gestegen met 132. In totaal zijn nu 771 mensen in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest), is met 529 toegenomen tot 3483.

In totaal zijn er nu 10.866 besmettingsgevallen bekend. Gisteren werden er nog 9762 infectiegevallen gemeld.