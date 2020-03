Jongeren op bon geslingerd omdat ze thuis feesten

Publicatie: za 28 maart 2020 10.11 uur

LEMMER - De politie heeft een groep van vijftien jongeren op de bon geslingerd omdat ze vrijdagavond een feestje hielden in een woning in Lemmer. Tijdens dit feestje werden de maatregelen niet nageleefd en werd de ernst van deze situatie niet in gezien.

Eén van de opmerkingen die de ter plaatse gekomen agenten kregen te horen was "Ik ben jong, ik krijg het niet. Alleen oudere mensen overlijden er aan".

De politie vraagt met klem aan iedereen om zich aan de maatregelen te houden. Ook ouders wordt opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen in deze. Tegen de vijftien jongeren is proces-verbaal opgemaakt. Ze kunnen rekenen op een boete vanaf 400 euro.