Eerste positieve coronatest in Dantumadiel

Publicatie: do 26 maart 2020 14.56 uur

DAMWâLD - Een inwoner van de gemeente Dantumadiel is donderdag positief getest op het coronavirus. Het is het eerste geval in deze gemeente.

Om privacyredenen zijn verder geen andere persoonsgegevens bekendgemaakt. Inmiddels is in Friesland per gemeente minimaal één persoon positief getest op het virus met uitzondering van de eilanden.