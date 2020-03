Circus Renz dringend op zoek naar hulp

Publicatie: do 26 maart 2020 11.25 uur

DRACHTEN - Op het terrein bij het Fries Congrescentrum in Drachten staat Circus Renz. Normaal zou het circusseizoen nu ongeveer moeten beginnen, maar door de Coronacrisis kunnen ze geen kant op.

Geen optredens betekent ook geen inkomsten. Op dit moment is het zelfs zo erg dat er bijna geen eten meer is voor de dieren. Daarnaast is er ook geen geld meer om de vrachtwagens terug te rijden naar Berlijn, hun standplaats.

Daarom is Circus Renz dringend op zoek naar hulp. Ze roepen iedereen op die iets over heeft voor het circus zich te melden via laulirenz88@gmail.com. Niemand mag op het terrein komen, vandaar dat er eerst gemaild moet worden.

