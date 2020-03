Snelrecht voor Corona-dreigers; Leeuwarder vast

Publicatie: di 24 maart 2020 15.43 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige man uit Leeuwarden is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Leeuwarden. De man blijft twee weken in bewaring. Op 20 maart bedreigde de verdachte bij de nachtopvang voor daklozen in Leeuwarden een portier met de dood, beet hem en bespuugde hem.

Op het politiebureau snoot de verdachte zijn neus, waarbij het snot belandde op zijn handen en de vloer van een verhoorkamer. Daarbij zei hij: "Ga met je mondkapjes voor mij zitten, jongen, ik zal je ziektes geven." Eén van de politiemensen beet hij in de hand. De Leeuwarder wordt ervan verdacht op 13 maart ook twee medewerkers van GGZ Friesland-Noord te hebben bedreigd met brandstichting en zware mishandeling. Er zijn volgens het OM aanwijzingen dat de verdachte de vermoedelijk begane feiten gepleegd heeft onder invloed van persoonlijkheidsproblematiek.

Het Openbaar Ministerie wordt de laatste weken meer geconfronteerd met zogeheten 'Corona-dreigers'; verdachten die dreigen anderen te besmetten met het virus door te spugen of te hoesten.

Een 52-jarige automobilist uit Nieuw Beerta werd dinsdagochtend staande gehouden in Groningen op basis van de wegenverkeerswet. Daarbij hoeste hij een politiemedewerker vol in het gezicht en zei: "Mijn kameraad heeft Corona." De bestuurder is direct aangehouden en wordt in de middag gehoord.

Elders in het land hebben zich soortgelijke incidenten voorgedaan. In Den Haag hoestte een verdachte gericht in het gezicht van twee verbalisanten en zei daarbij: "Ik heb Corona, nu krijgen jullie het ook." In Utrecht spuugde een verdachte bij de insluitingsfouillering op het politiebureau in het gezicht van een verbalisant en zei daarbij "Ik heb Corona."

Snelrecht

Verdachten die gericht spugen of hoesten en daarbij dreigen met een Corona-besmetting richting personen met vitale functies worden aangehouden, voorgeleid en vervolgd middels het snelrecht.