'Steeds meer mensen met coronavirus'

Publicatie: di 24 maart 2020 12.07 uur

LEEUWARDEN - De GGD Fryslân laat dinsdag weten dat steeds meer Friezen besmet zijn met het coronavirus. Een goed beeld hiervan is er niet omdat er vrijwel niet getest wordt in Friesland. Bij de enkele gevallen waar een patiënt positief getest wordt, volgt een contactonderzoek. De GGD laat weten: "In steeds meer gevallen stellen wij vast dat de bron van de besmetting niet te achterhalen is. Dit betekent dat het verloop van de uitbraak niet meer precies terug te leiden en te volgen is."

"Wij hebben dus minder goed zicht op de verspreiding en weten ondertussen dat deze toeneemt. Ook in Fryslân zijn er dus steeds meer mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Vaak hebben zij milde klachten. Zij kunnen het virus dus wel overdragen."

De GGD benadrukt dat het juist hierom belangrijk is om de landelijke maatregelen op te volgen. Op deze wijze kan het virus zich niet meer verspreiden. Eén van de regels is het thuisblijven als één van de familieleden koorts heeft. Bekijk hier alle regels.