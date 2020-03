GGD: nog een Leeuwarder positief getest

Publicatie: wo 18 maart 2020 16.03 uur

LEEUWARDEN - Woensdag is er nog een inwoner positief getest op het coronavirus. Dat meldt de GGD op 16.00 uur. Het gaat om iemand van rond de 80 jaar uit gemeente Leeuwarden. Vanuit privacyoverwegingen houden ze de patiëntinformatie wederom summier.

Margreet de Graaf van de GGD Fryslân liet op de radio weten dat men er op dit moment van uit moet gaan dat het virus overal in Nederland al is, ook op de eilanden. "Het heeft geen zin om de eilanden op dit moment nog op slot te zetten." Het is volgens haar vooral van belang dat de verspreiding van het virus niet te hard gaat. "Blijf in je eigen regio en blijf in je huis als het even kan."