Zakelijk in de binnenstad rijden vanaf 1 cent per kilometer

Publicatie: di 17 maart 2020 16.45 uur

DRACHTEN - Elektrisch rijden wordt in ons land steeds populairder. Waar wij in Nederland al enige jaren auto's zoals de Nissan Leaf en de Toyota Prius kennen kwamen elektrische auto’s pas groots onder de aandacht bij de intrede van de Tesla Model 3. Nu komt hier een nieuwe en interessante optie bij van welteverstaan een Nederlandse mobiliteitsaanbieder. QiQi cars uit Deventer levert zeer compacte elektrische stadsauto’s die zowel zakelijk als particulier af te nemen zijn. De auto’s zijn duurzaam, compact, en kunnen overal vrij geparkeerd worden.

Ideaal voor gebruik in grote steden

QiQi cars zijn speciaal ontwikkeld voor de binnenstad en relatief korte afstanden. Denk bijvoorbeeld aan inwoners van drukke steden als Amsterdam of Rotterdam waar parkeren een flink probleem is. De auto's zijn klein van formaat en beschikken over een personenautokenteken en een bromfietskenteken. Het voordeel van een registratie als bromfiets houdt in dat de auto overal geparkeerd mag worden zonder parkeerkaart, ideaal dus. Daarnaast is de auto zeer zuinig en verbruikt hij gemiddeld 1 cent per kilometer. De auto’s kunnen gewoon opgeladen worden voor de deur doormiddel van een verlengsnoer. De oplaadtijd ligt tussen de 4 en 6 uur en de actieradius tussen de 50 en 150km afhankelijk van de uitvoering. Dit maakt het ideaal voor korte afstanden in de binnensteden van Nederland.

Interesse vanuit gemeentes

In Duitsland bevinden zich al enkele jaren vergelijkbare auto’s op de weg. Door bepaalde gemeentes worden deze gepromoot als het nieuwe stedelijke vervoer. Met de doestelling van de Nederlandse overheid om tegen 2050 geheel Co2 neutraal te zijn zou dit zomaar een belangrijke stap in de goede richting kunnen betekenen. Ook lokale gemeentes zetten zich hard in voor een schonere binnenstad.

De stadauto’s zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en uitvoeringen en zijn zakelijk beschikbaar als financial lease en operational lease. Voor pedagogisch medewerkers, ambtenaren en wijkverpleegkundigen kunnen de QiQi cars bijvoorbeeld een uitstekende optie zijn om zich te verplaatsen door de binnenstad of kleinere verzorggebieden.

Alternatieve stadsauto’s

In 2020 komt er een scala aan nieuwe elektrische stadsauto’s uit. Denk hierbij aan die Volkswagen Up!, Seat Mii en Skoda Citigo. Enkele van deze auto’s zijn zelf al volledig uitverkocht op basis van reserveringen. Of het Nederlandse QiQi cars de strijd aan zal kunnen gaan met deze kleine elektrische stadauto’s zal de tijd uit moeten wijzen.