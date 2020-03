Olympische zwemmers gaan trainen in Drachten

Publicatie: za 14 maart 2020 16.50 uur

DRACHTEN - Het coronavirus heeft voor de topsport binnen de KNZB grote gevolgen. Alle talentprogramma's zijn inmiddels gestaakt voor de komende weken. Een aantal topsportprogramma's gaat in sterk aangepaste vorm door.

"Naast de maatregelen die zijn genomen voor alle activiteiten van de KNZB, hebben we ook maatregelen genomen om risico's voor onze topsporters en hun familie en vrienden te beperken", zegt technisch directeur André Cats. ''Onze topsporters willen zich graag blijven voorbereiden op komende toernooien, maar we willen absoluut niet dat dit een risico vormt voor hun omgeving."

"Met ons zwemteam gaan we vanaf dit weekend een periode afgesloten trainen in Zwemcentrum De Welle in Drachten", vervolgt Cats. "De CTO’s Amsterdam en Zuid waren ons zeer ter wille om tot een oplossing te komen. In Drachten hebben we de gehele leef- en trainingssituatie onder controle. Zo kunnen we de trainingen toch doorzetten. Daarnaast hopen we uiteraard dat de situatie in Nederland zich binnen afzienbare tijd zal stabiliseren."

Evert-Jan Siderius, directeur van Sportbedrijf Drachten: "Omdat Zwemcentrum De Welle vanaf afgelopen donderdagavond voor publiek volledig gesloten is, zijn we in staat om de topzwemmers van Nederland een afgesloten en veilige trainingsaccommodatie aan te bieden. Door korte lijnen met de KNZB en het CTO hebben we snel kunnen schakelen."