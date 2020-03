19e editie van de Stertil Survivalrun groot succes

Publicatie: zo 08 maart 2020 21.40 uur

KOOTSTERTILLE - Deze zondag vond de 19e editie van de Stertil Survivalrun plaats. Met bemoedigende woorden gaf burgemeester Oebele Brouwer om 9.30 uur het eerste startschot. Tot ca. 13.30 uur ging er elke 4 minuten weer een groep van start met een survivalrun van 4,5,8 of 11 kilometer. De afgelopen periode waren vele survival liefhebbers rond Kootstertille druk met de voorbereidingen van deze run.

Na de zeer barre editie van vorig jaar, waren de omstandigheden dit jaar voor de deelnemers een stuk beter. Met rond het middaguur een klein buitje en af en toe wat spetters was het goed te doen. De regen van de afgelopen tijd zorgde wel voor een modderig parcours, wat op sommige plaatsen op zich al een ware survivaltocht was.

Naast de verschillende afstanden werd er ook in verschillende leeftijdscategorieën en zwaarte gestart. De eerste startgroep was de JSR D. Dit is een wedstrijdcategorie van 4km voor jongens en meisjes van 8 en 9 jaar. Vervolgens startte de JSR C, 5 km voor 10 en 11 jarigen, de JSR B, 5 km voor 12 tot 14 jarigen en de JSR A, 8 km voor 15 tot 17 jarigen. Na alle jeugd categorieën was het de beurt aan de volwassen wedstrijdtoppers.

De starters van de Middellange Survivalrun (MSR) mochten vandaag over 11 kilometer hun best doen langs de diverse hindernissen. De deelnemers aan de Korte Survivalrun (KSR) mochten dit doen over 8 kilometer lengte. Vervolgens startten de recreatieve categorieën: 11 kilometer, 8 kilometer zwaar, 8 kilometer zwaar groepsrun (met 4 personen), 8 kilometer licht. De dag werd afgesloten met de run van 5 kilometer ouder en kind en de 5 kilometer funrun.

Bij alle categorieën zijn er snelle tijden neergezet. Met maar 30 seconden verschil van de nummer 1 werd Jarno Visser uit Kootstertille 2e bij de JSR A met een tijd van 58 minuten en 55 seconden. De organisatie kan terugkijken op een geweldig geslaagde dag.

1ste prijs winnaars van elke categorie:

JSR D heren: Ward Nijhuis uit Amsterdam (50.16 minuten)

JSR D dames: Lisanne Kloosterman uit Kollumerzwaag (50.42 minuten)

JSR C heren: Gijs van Beusichem uit Zeist (49.25 minuten)

JSR C dames: Gwen Hoekstra uit Lutjebroek (55.22 minuten)

JSR B heren: Kick Woltering uit Varsseveld (43,13 minuten)

JSR B dames: Medde van der Plas uit Udenhout (51.08 minuten)

JSR A heren: Jelmer Oudenaller uit Venhuizen (58.25 minuten)

JSR A dames: Eva Groot Kormelink uit Zieuwent (1.15.33 uur)

KSR heren: Ruben Dinkelman uit Lochem (58.17 minuten)

KSR dames: Vera Mensink uit Eibergen (1.20.37 uur)

MSR heren: Siemen Keizer uit Nijerberkoop (1.27.33 uur)

MSR dames: Lisan de Vries uit Bergum (1.48.10 uur)

