Afvalestafette in Smallingerland van start

DRACHTEN - Naast inwoners wil de gemeente Smallingerland ook ondernemers enthousiast maken om mee te werken aan een 100% zwerfafvalvrij Smallingerland. Zaterdag gaven de wethouders Robert Bakker en Piet de Ruiter daarom het startsein bij het gemeentehuis voor de Afvalestafette.

In de ochtend ging het promotieteam van NederlandSchoon naar de ondernemers in de 13 Smallingerlandse dorpen rond Drachten. Na het startsein door de wethouders bezoekt het promotieteam ondernemers in het centrum van Drachten. Ook bezoeken zij ondernemers op de Noord- en Zuidkade. Rond 19.00 uur eindigde de Afvalestafette en overhandigde de gemeente Smallingerland en Nederland Schoon het Afvalestafette-pakket aan Domino's Pizza aan de Noordkade 56 in Drachten. Zij gaan het gebied rondom hun horecabedrijf schoonhouden en geven het doorgeefpakket aan een volgende ondernemer. Zo wordt het stokje steeds verder doorgegeven en komt een zwerfafvalvrij Smallingerland steeds

dichterbij.

100% zwerfafval vrij Friesland

In Friesland vindt de Afvalestafette plaats van begin februari tot en met eind maart. Bedrijven kunnen zich via supportervanschoon.nl opgeven en hun eigen schoongebied kiezen om schoon te houden. Doel van de Afvalestafette is om iedereen in Fryslân te betrekken bij het zwerfafvalvrij maken en schoon houden van de omgeving. De actie is onderdeel van 100% Zwerfafvalvrij Friesland, de aanpak die in samenwerking met NederlandSchoon, de Friese gemeenten, Circulair Friesland, Omrin en de Friese Milieu Federatie wordt uitgevoerd.

