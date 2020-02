'Casinomiljonair' in hoger beroep vrijgesproken

Publicatie: vr 28 februari 2020 15.48 uur

LEEUWARDEN - De nu 37-jarige Wim B. uit Dokkum, ook wel bekend als de 'casinomiljonair', is in hoger beroep vrijgesproken van het tot tweemaal doen van valse aangifte en de diefstal van een gouden ketting van de vriendin van zijn broer. In november 2015 veroordeelde de rechtbank B. tot een werkstraf van 180 uur.

Met honkbalknuppel geslagen

B. had aangifte gedaan van een ontvoering. Eind november 2012 zou hij door onbekenden in een auto zijn gesleurd en tegen zijn wil zijn meegenomen naar Amsterdam. Daar zou hij zijn ontsnapt. In de zomer van 2013 zou hij 's nachts in de woning van zijn ouders zijn overvallen. Hij zou zijn belager met een honkbalknuppel van zich af hebben geslagen.

Belaagd door schuldeisers

De rechtbank concludeerde dat B. beide verhalen uit zijn duim had gezogen. Volgens de rechtbank had hij uit onvrede aangifte gedaan omdat de politie onvoldoende aandacht had geschonken aan een andere aangifte. Hij zou zijn belaagd door schuldeisers, zelfs zijn auto zou zijn beschoten. Later bleek dat B. de beschieting zelf had georganiseerd. Ook hiervan werd B. vrijgesproken.

Geen valse aangifte gedaan

Het hof kwam tot een ander oordeel: het is volgens het hof niet uit te sluiten dat B. tegen zijn wil naar Amsterdam is vervoerd. Daardoor kan niet bewezen worden dat er valse aangifte is gedaan. Datzelfde geldt voor de nachtelijke overval in de woning van de ouders en de diefstal van een ketting van zijn schoonzus.

2 miljoen euro

De uitspraak van het hoger beroep liet lang op zich wachten. Dat kwam omdat B. telkens niet op de zitting was verschenen. Eind mei 2017 beval het gerechtshof dat hij in eigen persoon de zaak bij moest wonen. Twee weken geleden gaf hij gehoor aan die oproep.

B. won naar eigen zeggen in 2008 ruim 2 miljoen euro in het casino. Hij investeerde zijn geld in een bedrijf dat later failliet werd verklaard. Verder kocht hij een discotheek en organiseerde hij feesten waar bekende artiesten optraden.