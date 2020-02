Desinfecterende gel op veel plekken uitverkocht

Publicatie: vr 28 februari 2020 12.37 uur

SURHUISTERVEEN - Nu deze week de eerste patiënten met het corona-virus in Nederland zijn gevonden, blijkt in veel winkels de desinfecterende gel uitverkocht te zijn. Deze gel was donderdagochtend niet meer te krijgen bij het Kruidvat, drogist Helfrich en de apotheek in Surhuisterveen. Bijbestellen was ook voorlopig niet mogelijk.

Ook online blijkt de handgel op veel plekken niet meer voorradig te zijn.