Cameratoezicht op basisscholen Kootstertille

Publicatie: do 27 februari 2020 20.23 uur

KOOTSTERTILLE - Basisscholen De Merlettes, de Oranje Nassau en De Balkwar uit Kootstertille gaan samen met de gemeente Achtkarspelen de strijd aan tegen vandalisme. De afgelopen jaren kampen de scholen uit het dorp met vernieling, diefstal en rommel rondom de scholen. Ondanks eerdere maatregelen bleef de overlast bestaan. Daarom komt er cameratoezicht op de scholen. "Met deze pilot willen we een halt toe roepen aan de aanhoudende reeks van vernielingen en overlast", aldus wethouder Jouke Spoelstra. Met deze pilot kan het effect van cameratoezicht worden onderzocht.

De directeuren van de scholen zijn blij met de extra maatregelen: ‘We hopen dat de camera’s vooral een preventieve werking hebben en dat de jongeren zich nu drie keer bedenken voordat ze overlast veroorzaken. Mocht er zich toch iets voordoen, dan is de kans dat er iemand op beeld is groot. Een aangifte zal in zo’n geval veel doeltreffender zijn dan op dit moment het geval is. Met deze preventieve maatregel kunnen we diegenen die geen kwaad in de zin hebben, gewoon welkom blijven heten.’ De afgelopen jaren deden de scholen al verschillende malen aangifte en liep de totale schade in de duizenden euro’s. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de scholen en draaide ook op voor de kosten.

De verwachting is dat de camera's binnen enkele weken worden geplaatst.