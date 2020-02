'De Lawei naar rechter als subsidie niet komt'

Publicatie: wo 26 februari 2020 21.40 uur

DRACHTEN - Schouwburg De Lawei in Drachten heeft gezegd de rechter in te schakelen als de gemeente een toegezegde subsidie van acht ton in een lening zou omzetten. Met deze onthulling kwam ChristenUnie-raadslid Jouke de Jong tijdens het debat over de subsidieverstrekking.

Een rechtsgang zou zeker kans van slagen hebben zodra het eigen vermogen van het theater door het ontbreken van een subsidie negatief zou worden, kregen de raadsleden van burgemeester Jan Rijpstra te horen. Juristen kwamen tot dezelfde conclusie. Formeel zou het college van burgemeester en wethouders 803.000 euro wel als subsidie kunnen weigeren. Het alternatief was om dat bedrag in een renteloze lening om te zetten, die binnen tien jaar zou moeten worden terugbetaald. Zelfs gingen er stemmen op om het bedrag helemaal niet uit te betalen, omdat de verbouwing veel duurder is uitgevallen dan afgesproken.

De fracties van ELP en Smallingerlands Belang kwamen met een voorstel tot omzetting van het bedrag in een lening. De meerderheid van de raadsleden zag geen heil in die optie. Volgens CU-raadslid De Jong speelt in de besluitvorming ook mee dat De Lawei bij een korting de cultuureducatie op scholen vermindert dan wel stopzet. "Is een gang naar de rechter wat we willen? Nee, daar hebben wij moeite mee. Niet alles in het dossier verdient de schoonheidsprijs, maar met het verstrekken van dit bedrag als subsidie zijn we als gemeente van deze discussie af."