Verdachte: â€˜Ik heb gisteren het wetboek gelezenâ€™

Verdachte: ‘Ik heb gisteren het wetboek gelezen’

Publicatie: do 20 februari 2020 13.25 uur

LEEUWARDEN - Scheldend en tierend smeet een Dokkumer (49) donderdag de zware deur achter zich dicht van zittingszaal C van de rechtbank in Leeuwarden. Maar niet nadat hij de rechter de nodige verwensingen – ‘fuck you’- en scheldwoorden – ‘klootzak’- naar het hoofd had geslingerd. De Dokkumer was woest omdat hij meende, daar was hij in elk geval zelf heilig van overtuigd, niet twee keer voor hetzelfde strafbare feit kan worden vervolgd.

Werkstraf niet goed uitgevoerd

‘Ik heb gisteren het wetboek gelezen’, riep de Dokkumer nog voor hij de zaal verliet. Volgens de wet is het ook zo dat iemand niet twee keer voor hetzelfde feit kan worden vervolgd, alleen was de verdachte kennelijk ontgaan dat hij was gedagvaard omdat hij een werkstraf niet goed had uitgevoerd. Die werkstraf had hij via een zitting van de officier justitie gekregen omdat hij op Nieuwjaarsdag 2018 in zijn eigen woning twee personen, een man en een vrouw, vrij ernstig had mishandeld.

Ziek gemeld

Als sanctie had hij daarvoor van de officier een werkstraf gekregen, zonder tussenkomst van een rechter. Die werkstraf had hij vervolgens niet gedaan. Volgens officier van justitie Leonie Lübbers zag de man het ene project waar hij zijn straf moest uitvoeren niet zitten en had hij zich een andere ziek gemeld.

Driekwart liter whisky

Als een werkstraf niet goed wordt uitgevoerd, dan legt het Openbaar Ministerie (OM) de zaak alsnog voor aan de rechter. En dat was donderdag het geval. De man had in een dronken bui – hij had volgens eigen zeggen driekwart liter whisky en een paar cola-beerenburg gedronken – een man en een vrouw mishandeld. Hij had beide slachtoffers geslagen en tegen het hoofd geschopt.

‘Veertig dagen zitten’

Dat had hij indertijd bij de politie ontkend. Hij had gezegd dat hij zich niks kon herinneren. ‘Dat doet drank met mij’, was zijn commentaar. Hij had er ook nog aan toegevoegd dat hij ‘geen kwade dronk’ over zich had. Sowieso zou hij de vrouw ‘met geen vinger’ hebben aangeraakt. Officier van justitie Leonie Lübbers eiste dat de man de werkstraf van 80 uur alsnog moet uitvoeren. De rechter ging daarin mee. ‘En als hij geen zin heeft of om wat voor reden dan ook boos wordt, moet hij 40 dagen zitten’, aldus Bunk.