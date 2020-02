Aantal bewoners AZC Burgum van 450 naar 593

Publicatie: wo 19 februari 2020 13.36 uur

BURGUM - De capaciteit van het asielzoekerscentrum aan de Elingsloane in Burgum wordt vergroot. Door de nieuwbouw en uitbreiding zijn er meer plaatsen beschikbaar.

De opvangcapaciteit gaat in 2021 omhoog van 450 naar 593 mensen. Naast de uitbreiding ontvangt de gemeente ook meer geld op grond van het 'Faciliteitenbesluit opvangcentra'. Ook zijn er afspraken gemaakt omtrent een verbeterde communicatie met omwonenden als zij vragen of klachten hebben.

De afspraken zijn vastgelegd in een nieuwe bestuursovereenkomst van het COA met de gemeente Tytsjerksteradiel. De gemeenteraad is deze week geïnformeerd over de afspraken.