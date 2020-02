Niet meer in de file staan?

Publicatie: wo 19 februari 2020 11.10 uur

LEEUWARDEN - Veel Nederlanders zijn er bekend mee, dagelijks in de file staan van en naar het werk. De files worden dan ook steeds erger. ANWB heeft na onderzoek aangegeven dat het aantal files en de lengte van deze files met 17% is toegenomen. Iedereen vind het zonde van de tijd, files kunnen er dan ook voor zorgen dat je behoorlijk minder vrije tijd te besteden hebt. In de randstad zijn de files het meest aanwezig, dit komt natuurlijk door de aanwezigheid van de vele bedrijven en de dichtheid hiervan.

Hoe voorkomen?

Het is voor sommige mensen een optie om met de trein naar het werk te gaan. Al kleven hier ook weer nadelen aan zoals de onbetrouwbare dienstverlening van de NS of het gemis van de gemakken met persoonlijk vervoer. Indien je niet ver hoeft te reizen voor het werk, kun je ook lekker met de fiets naar het werk gaan. Dit is ook nog eens goed voor de lijn!

Daarnaast zijn er ook andere opties, denk hierbij bijvoorbeeld aan een scooter. Een optie welke ook veel over het hoofd wordt gezien is het wisselen van werkgever of het wisselen van filialen. Een andere werklocatie kan betekenen dat je minder of niet meer in de file staat waardoor je veel vrije tijd over houdt.

Met de scooter naar het werk?

Veel mensen zien het niet zitten om met de fiets naar het werk te gaan. Dit kan zijn omdat ze het te zwaar vinden of omdat de afstand simpelweg te groot is. Een scooter biedt hier uitkomst. Tegenwoordig is het de elektrische scooter die erg populair is, de groei in populariteit komt voornamelijk door de gunstigere prijzen gecombineerd met een goede actieradius. De webshop Fastfuriousscooters.nl heeft een groot assortiment, hier een scooter kopen gaat gemakkelijk en snel!

Ben je op zoek naar meer tips of statistieken voor omtrent files? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.