Auto-inbreker gepakt dankzij oplettende burgers

Publicatie: zo 16 februari 2020 11.35 uur

DRACHTEN - De politie heeft zaterdagnacht een auto-inbreker op heterdaad kunnen betrappen in woonwijk De Wiken in Drachten. In de wijk zijn deze nacht zeker tien auto's opengebroken waarbij soms het auto-alarm afging.

De inbreker werd door oplettende omwonenden betrapt en de politie is daarop ingeschakeld. De man is aangehouden en meegenomen naar het bureau.