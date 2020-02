A7 dicht na ongeval bij Drachten

Publicatie: do 13 februari 2020 15.00 uur

DRACHTEN - Op de A7 ter hoogte van de woonboulevard vond donderdag een ongeval plaats. Een bestelbus, een VW Up en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. De zilvergrijze VW Up raakte fors beschadigd.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bestuurders te controleren. De bestuurder van de VW raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Door het ongeval waren beide rijbanen door de politie afgesloten. Hierdoor ontstond er een forse file richting Groningen en liepen automobilisten een vertraging op van een half uur. Na iets minder dan een uur is de weg weer vrijgegeven.

FOTONIEUWS