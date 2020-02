Snelheidcontroles in Kollumerzwaag en De Westereen

Publicatie: wo 12 februari 2020 20.29 uur

DE WESTEREEN - De verkeerspolitie heeft deze week met de radar op snelheid gecontroleerd in Kollumerzwaag en De Westereen. In totaal werden 271 overtredingen geregistreerd.

Maandag was de Foarwei in Kollumerzwaag aan de beurt. Er waren 1220 passanten waarbij 30 te snel reden. De hoogst gemeten snelheid was 70 km/u terwijl er 50 km/u toegestaan is.

Op de Foarwei in De Westereen werden 241 bestuurders op de bon geslingerd. Er werden 1038 passanten gecontroleerd. De hoogst gemeten snelheid was hier 83 km/u terwijl op deze weg 50 km/u is toegestaan.