Verdachte (37) wilde zijn hond terug

Publicatie: ma 10 februari 2020 18.45 uur

LEEUWARDEN - Het was maandag niet voor het eerst dat een Hurdegarypster (37) tegenover een rechter zat vanwege geweld in een relatie. Nadat de relatie met zijn laatste vriendin op de klippen was gelopen, zou hij de vrouw hebben belaagd en mishandeld. ‘Het lijkt erop dat het voor u een lastig iets is, als relaties uitgaan’, merkte rechter Marc Brinksma op.

Telefoon gestolen

De Hurdegarypster zou begin oktober vorig jaar zijn ex-vriendin hebben mishandeld, en hij zou haar telefoon hebben gestolen. De vrouw was haar hond aan het uitlaten, toen ze haar ex-vriend zag staan. Ze probeerde er nog vandoor te gaan, maar dat mislukte. Wel had ze de opnamefunctie van haar telefoon aangezet. De twee kregen een woordenwisseling en er ontstond een handgemeen, nadat de verdachte ontdekte dat de telefoon van zijn ex alles opnam.

‘Neergesabeld’

Volgens de Hurdegarypster gleden hij en zijn ex-vriendin allebei uit in het gladde gras toen hij probeerde de telefoon in handen te krijgen. De vriendin had tegen de politie gezegd dat de man haar op de grond had gewerkt en met het gezicht in het gras had gedrukt. Die lezing was door een toevallige passant bevestigd. De getuige had gezien dat een vrouw werd ‘neergesabeld’.

Over dingen die nog open liggen

De verdachte ging ervandoor, met de telefoon. Na overleg met een kennis bij de politie meldde hij zich daar. Hij zei dat hij pas in de auto in de gaten kreeg dat hij de mobiel van zijn ex had meegenomen. Het was hem volgens zijn zeggen niet te doen om haar, meer om het afhandelen van de relatie. ‘Over dingen die nog open liggen en over de hond’, zei de verdachte.

Hond verkocht

Die hond heeft het slachtoffer inmiddels verkocht. Ze zei op de zitting dat ze zo bang is geworden van de verdachte dat ze het beestje niet meer durfde uit te laten. De man kreeg na het voorval een contactverbod. Twee dagen nadat het verbod zou hij alweer een berichtje hebben gestuurd en bij haar in de straat hebben gestaan. Ze kijkt constant over haar schouder en ze krijgt professionele hulp om alles te verwerken.



‘Probleem met verbreken van relaties’

De verdachte op zijn beurt heeft ook hulp gezocht. Tegen de reclassering heeft hij gezegd dat hij van plan is om zich aan te melden bij een psycholoog. Officier van justitie Riemke eiste een werkstraf van 60 uur en 32 dagen cel waarvan 30 voorwaardelijk. De Hurdegarypster heeft twee dagen in voorarrest gezeten. De rechter nam de eis over. ‘U heeft duidelijk een probleem met agressie en emoties en het verbreken van relaties. Daar moet u iets aan doen’, zei Brinksma. De man kreeg een contactverbod en hij mag zich de komende twee jaar niet in de straat vertonen waar zijn ex woont. Hij wilde per se weten waar de hond is gebleven, dat zal hij via een advocaat moeten spelen.