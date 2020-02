Acht bomen omgezaagd door storm op Schiermonnikoog

Publicatie: zo 09 februari 2020 20.09 uur

SCHIERMONNIKOOG - Acht bomen moesten het zondag ontgelden in het dorp van Schiermonnikoog. Dat laat de gemeente weten. Een stuk of 8 bomen zijn omgewaaid of preventief gezaagd.

"De schade bleef gelukkig beperkt." aldus de gemeente Schiermonnikoog.