Stormschade aan gemalen van Wetterskip

Publicatie: zo 09 februari 2020 20.07 uur

MARRUM - Zondag was er stormschade aan het gemaal De Heining bij Marrum en het gemaal De Puollen bij Dronrijp. Dat laat het Wetterskip Fryslân weten: "Onze mensen in het veld hebben reparaties uitgevoerd en houden onze sluizen en gemalen in Friesland en het Groninger Westerkwartier goed in de gaten."

Vanwege de zuidwesterstorm waren er al preventieve maatregelen genomen. Zo zijn de sluizen bij Goingarijp en Broek sinds zaterdagmiddag gesloten om hoge waterstanden door opwaaiing tegen te gaan. Ook stromen de sluizen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp zoveel mogelijk water af om de waterstand op de Friese boezem (het stelsel van meren en vaarten in Fryslân) te verlagen. Zo kan er meer regenwater in de boezem opgevangen worden.

Gemaal de Heining in bedrijf

In het Zuidwesten van Fryslân is de waterstand van de boezem en het IJsselmeer laag door opstuwing van het water. Dat komt door de zuidwesterwind. De waterstand in het Noordoosten van de provincie is hierdoor hoger. Het gemaal de Heining is zondag ingezet om het overtollige water af te voeren naar de Waddenzee.

Zie je schade aan onze gemalen, sluizen of dijken?

Meldt het dan via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).