Lintje voor brandweerman Sander Bosma

Publicatie: vr 07 februari 2020 21.08 uur

KOLLUM - Brandweerman Sander Bosma uit Kollum ontving vrijdagavond een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester mr. J.G. Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân. De heer Bosma werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in het gemeentehuis in Kollum.

Sinds 1 mei 2005 konden leden van de vrijwillige brandweer na twintig jaren dienst voorgedragen worden voor een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 1 januari dit jaar is dat niet meer mogelijk. Het maatschappelijk belang van het werk wordt zeker gewaardeerd, maar past niet meer in de aard van de onderscheiding.

Sander Bosma, ruim twintig jaar bij de brandweer korps Kollum, bevelvoerder

Hij heeft vrij snel zijn manschapsopleiding afgerond en daarna de opleiding bevelvoerder. Ook heeft hij zijn instructeursdiploma gehaald. Momenteel leidt hij nieuwe aspiranten van Brandweer Fryslân op tot manschap.

Sander is werkzaam bij de Veiligheidsregio Drenthe, als medewerker Vakbekwaamheid.

FOTONIEUWS