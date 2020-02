Geen nieuwe demonstratieplek voor KOZP

Publicatie: vr 07 februari 2020 17.46 uur

GROU - Actiegroep Kick Out Zwarte Piet krijgt geen nieuwe plek om te demonstreren tijdens de intocht van Sint Piter in Grou. Dat heeft de rechtbank in Groningen vrijdag bepaald.



Kick Out Zwarte Piet is het niet eens met de plek die de gemeente Leeuwarden heeft toegewezen. De actiegroep kreeg van de gemeente een plek buiten de dorpskern toegewezen. Het gaat om een stuk weiland langs de andere kant van de Rjochte Grou. Kick Out Zwarte Piet vindt deze locatie niet geschikt omdat ze te weinig zichtbaar zijn. "Het voelt alsof we buiten het dorp staan, niet in het dorp", zegt woordvoerder Jerry Afriyie

Door: Laura Smit

Veiligheid

De gemeente vindt dat dit de enige geschikte locatie is. De plekken waar Kick Out Zwarte Piet graag wil staan, moeten volgens de gemeente vrij blijven omdat het een calamiteitenroute is. Daarnaast verwachten ze veel weerstand tegen de demonstratie en vreest dat daarmee de veiligheid niet gegarandeerd is.

"We houden er rekening mee dat er tegengeluid komt", zei de gemeentejurist Suzanne Scholten tijdens de zitting. Toch is er bij de gemeente Leeuwarden geen tegendemonstratie aangemeld. De politie heeft wel signalen dat er tegendemonstranten naar Grou komen. Dat blijkt onder andere uit een socialmedia-analyse.

'Grou niet interessant voor tegendemonstratie'

Vorig jaar stonden de demonstranten op dezelfde locatie, maar daar waren ze toen al niet tevreden over. Dat zorgde er ook voor dat veel demonstranten niet naar Grou kwamen. Ook frontman Afriye bleef weg.

De verdediging denkt hier anders over. "Er blijkt niets van een tegenactie, er zijn geen blokeerfriezen bezig. Kennelijk is Grou niet heel interessant voor een tegendemonstratie", zei advocaat Ivo van der Meer tijdens de zitting.

Van tafel

Ondanks de bezwaren ziet de rechter geen andere plek waar gedemonstreerd kan worden omdat dan de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. "De burgemeester mag beperkingen opleggen ter voorkoming van wanordelijkheden. Daarom mag hij bepalen dat er op bepaalde plekken wel en niet gedemonstreerd mag worden."