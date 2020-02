'Veiligheidsregio slurpt te veel geld op'

06 februari 2020

DRACHTEN - Het roer bij Veiligheidsregio Fryslân moet om. De organisatie, waarbinnen gemeenten, brandweer, GGD Fryslân en andere organisaties samenwerken, slurpt te veel geld op. Aldus CDA-raadslid Hans Doddema, die daarom vindt dat Smallingerland niet zonder meer jaarlijkse bedragen van 117.000 euro extra aan de organisatie betaalt. "Volgend jaar zou zelfs meer dan het dubbele die kant op gaan."

De kritiek betreft de uitgaven van de Veiligheidsregio Fryslân, niet de inzet van brandweer, politie en andere hulpverleningsinstanties. "We staan pal achter hen", hield Doddema de andere raadsleden voor. Hij had de financiële plannen van de Veiligheidsregio Fryslân voor de komende jaren uitgebreid nageplozen. "Ik zie dat bedragen soms dubbel worden geteld. Is het dan zo dat de organisatie van twee walletjes eet? Bovendien vind ik geen duidelijke doelstelling die de verwachte stijging van kosten verantwoordt."

In zijn algemeenheid kon een meerderheid van de Smallingerlandse raadsleden zich wel in het betoog van het CDA vinden. Michiel Schrier (SP) redeneerde dat de veiligheidsclub het geld niet over de balk smijt. De gevraagde bedragen van Friese gemeenten (1,3 miljoen en 1,2 miljoen) noemde hij essentieel. "We moeten de veiligheidsregio vertrouwen geven", aldus Schrier. Op zijn beurt stelde Rob van der Leck (D66) dat het niet om vertrouwen gaat en de vraagtekens van het CDA naar zijn smaak legitiem zijn. "Toen de brandweer zich bij de veiligheidsregio aansloot, kostte ons dat zes ton meer. Uiteraard zat er bij die stijging een goed verhaal, maar de onderbouwing was niet geweldig. Dat moet beter."

Burgemeester Jan Rijpstra wil de vragen en opmerkingen uit de Smallingerlandse gemeenteraad voorleggen aan de veiligheidsregio voor een reactie. Hij beaamde dat het inzicht in de uitgaven scherper en duidelijker kan dan nu wordt gegeven. Hans Doddema (CDA) had liever gezien dat burgemeester en wethouders zelf ook hun zienswijze op de financiële plannen van de veiligheidsregio hadden gegeven. Hij betreurde het ontbreken ervan. "Beter was geweest dat het college samen met de raad was opgetrokken om te zien of de veiligheidsregio een goeie koers vaart."