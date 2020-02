Belangstelling nieuwbouwkavels Rinsumageast

Publicatie: di 04 februari 2020 08.00 uur

RINSUMAGEAST - Er zijn 28 intentieverklaringen ondertekend door belangstellenden voor nieuwbouwwoningen in Rinsumageast. Belangstellenden konden de intentieverklaring tot en met uiterlijk 31 januari 2020 ondertekenen. Degenen die de verklaring ondertekenden verklaren concrete belangstelling te hebben voor nieuwbouwkavels. Acht personen zullen nu zitting nemen in een 'bouwteam' voor verdere uitwerking van de plannen.

In de zomer van 2019 was in Rinsumageast een enquête gehouden naar de woonbehoeftes. Hieruit bleek dat er veel belangstelling is voor het wonen in Rinsumageast en er veel animo was voor de nieuwbouwplannen. In december 2019 was er in dorpshuis de Beijer een informatieavond met een flinke opkomst. Met de ondertekende intentieverklaringen is deze animo kracht bijgezet. Dit is tevens een voorbeeld van een burgerinitiatief waarbij inwoners uit het dorp zelf het heft in handen nemen. Dergelijke initiatieven zijn volgens de dorpsbewoners noodzakelijk, omdat de overheid niet vanzelf in nieuwbouw in kleine dorpen investeert.