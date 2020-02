Lintje voor brandweerman Ricky Urff

Publicatie: ma 03 februari 2020 21.00 uur

BUITENPOST - De 51-jarige brandweerman Ricky Urff uit Buitenpost mag zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Tijdens een feestelijke korpsavond van de vrijwillige brandweer te Buitenpost, reikte burgemeester Oebele Brouwer maandagavond de Koninklijke Onderscheiding aan hem uit.

Jeugdbrandweer

?De heer Urff begon zijn carrière bij de jeugdbrandweer in Veenendaal. Hier leerde hij de eerste kneepjes van het aflegsysteem, straalpijpvoering en de commandostructuur. Hij werd opgeleid tot manschap en vervolgens tot Hoofdbrandwacht.

Korps Buitenpost

Na zijn verhuizing naar Buitenpost in 1996 zocht de heer Urff meteen contact met de Buitenposter brandweer. Hier werd hij al snel opgenomen in de ploeg. De heer Urff mist eigenlijk nooit een oefenavond en is bij heel veel uitrukken aanwezig. De heer Ricky Urff is een brandweerman in hart en nieren en dit al meer dan 24 jaar.

