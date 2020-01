Boetes voor rondjes rijden op de Markt in Burgum

Publicatie: vr 31 januari 2020 17.30 uur

LEEUWARDEN - Twee jeugdige automobilisten die op 29 augustus rondjes reden op de Markt in Burgum, zijn vrijdag door de kantonrechter veroordeeld tot geldboetes. De twee, beide 20 jaar en afkomstig uit Engwierum en Dokkum, moesten indertijd allebei hun rijbewijs inleveren. De politie was in actie gekomen nadat er zeven meldingen binnen waren gekomen van overlast van jeugd op de Markt in Burgum.

50 tot 60 kilometer per uur

Er waren al vaker meldingen geweest van overlast. Om niet op te vallen namen politiemensen in burger een kijkje. Die zagen dat drie auto’s rondjes reden op het plein. De agenten schatten dat de bestuurders met snelheden van 50 tot 60 kilometer per uur over de Markt reden, waar 15 kilometer het maximum is. De verdachten, de derde persoon komt in maart voor de rechter, bestreden dat ze veel te hard hadden gereden.

‘Gekkigheid’

‘We waren alleen maar rondjes aan het rijden. Het was gekkigheid’, zei de Dokkumer. Volgens de Engwierumer reden hij en zijn maten stapvoets. ‘Dit is bizar’, zei de officier van justitie. ‘Een auto is geen speelgoed’. Voor de Engiwerumer gold dat het rijbewijs op het spel staat. Hij is eerder beboet voor rijden onder invloed, wat hem als beginnende bestuurder een strafpunt opleverde. Nog een strafpunt en hij is zijn rijbewijs definitief kwijt.

‘Niet meer opfokken’

‘Dan moet u opnieuw beginnen met rijlessen’, waarschuwde de rechter. Beide verdachten zeiden dat ze hun lesje hadden geleerd. ‘Ik laat me sowieso niet meer opfokken’, merkte de Engwierumer op. Volgens hem rijdt hij momenteel zo langzaam dat zijn maten hem ‘de slak’ noemen. Hij is zijn rijbewijs 26 dagen kwijt geweest. De rechter bepaalde dat hij het niet opnieuw hoeft in te leveren.

‘Terecht’

De Engwierumer kreeg een rijontzegging van 26 dagen plus 34 voorwaardelijk en een geldboete van 500 euro. ‘Terecht’, merkte de verdachte nog op. De Dokkumer moest zich 12 dagen zonder rijbewijs zien te redden. Hij kreeg 60 dagen rijontzegging waarvan 48 voorwaardelijk. Ook hij moet een boete van 500 euro betalen.