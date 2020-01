Ruim 40 aanvragen activiteiten 75 jaar vrijheid

Publicatie: vr 31 januari 2020 14.45 uur

DOKKUM - Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. De gemeente Noardeast-Fryslân laat dit niet onopgemerkt voorbij gaan. Tot en met 20 januari 2020 konden inwoners subsidie aanvragen als zij in het kader van herdenken en vieren een activiteit willen organiseren. De gemeente ontving veel meer aanvragen dan op voorhand werd verwacht. Om voldoende recht te doen aan de initiatiefnemers stelde het college van B en W afgelopen dinsdag extra budget beschikbaar.

Verwachtingen overtroffen

De gemeente Noardeast-Fryslân ontving meer dan 40 aanvragen. De festiviteiten variëren van bevrijdingsconcerten, toneelstukken tot lezingen en bijvoorbeeld wandelingen in het kader van 75 jaar herdenken en vieren.

De activiteiten vinden plaats in o.a. Anjum, Burdaard, Dokkum, Ee, Kollum, Kollumerpomp, Marrum, Metslawier, Moddergat, Morra-Lioessens, Oosternijkerk, Oudwoude, Ternaard en Westergeest.