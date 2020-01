Dokkumer steelt telefoons van ex-werkgever

Publicatie: wo 29 januari 2020 12.30 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige Dokkumer moet acht weken de cel in voor de diefstal van twee telefoons. De man had de toestellen, een Samsung J6 en een iPhone XR, gestolen bij een telecomwinkel in Dokkum waar hij een tijdje in dienst is geweest. Volgens de eigenaar kwam de Dokkumer geregeld langs voor een praatje en een bakje koffie. Achteraf bleek pas dat de man iets anders in zijn schild voerde.

Tweedehandswinkel in Groningen

De diefstal van de iPhone was niet onopgemerkt gebleven. Toen de politie naspeuringen deed en het nummer belde dat bij het IMEI-nummer van de iPhone hoorde, werd het telefoontje beantwoord door een vrouw. Haar zoon had het toestel gekocht bij een tweedehandswinkel in Groningen. Daar kon men precies vertellen wie de iPhone te koop had aangeboden. Het bleek dat de Dokkumer eerder ook al een Samsung J6 aan de winkel had verkocht.

Problemen met enkel

De man verscheen dinsdag niet op de zitting van de politierechter. Hij had problemen met zijn enkel. Omdat de zaak medio november ook al een keer was aangehouden, besloot de rechter dat niet opnieuw te doen. De Dokkumer had naar de rechtbank in Leeuwarden kunnen komen, vond rechter Marijke Jansen. "Er bestaat ook nog zoiets als krukken", aldus de rechter.

Eerdere veroordeling

Nadat hij was aangehouden, bekende de Dokkumer meteen. De man heeft financiële problemen, die wellicht deels terug te leiden zijn naar een eerdere veroordeling. Op 20 april 2015 kreeg hij van de politierechter een fikse werkstraf - 200 uur - omdat hij geld had verduisterd van de Lidl, zijn toenmalige werkgever. Hij had bij geldstortingen zo'n 15.000 euro achterover gedrukt. Dat bedrag moest hij terug betalen.

Inkoopwaarde terugbetalen

Vanwege die eerdere veroordeling en omdat het taakstrafverbod gold, legde de rechter acht weken cel op. Die straf was ook geëist door de officier van justitie. De rechter bepaalde dat de man de inkoopwaarde van beide toestellen, iets meer dan 800 euro, aan de telefoonwinkel moet terugbetalen.