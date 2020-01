Vrachtwagen eindigt in sloot bij Anjum

Publicatie: di 28 januari 2020 11.06 uur

ANJUM - Op de HM Gebrandywei (N361) bij Anjum is dinsdagochtend een vrachtwagen van de weg geraakt en in een sloot terecht gekomen. De chauffeur kwam vanaf Lauwersoog en bij Anjum raakte zijn combinatie in de berm en eindigde in de sloot.

Er raakte niemand gewond. De provincie Fryslân kwam ter plaatse om een berger in te schakelen. Het bergingsbedrijf zal de vrachtwagen uit de sloot halen.

