Drachtster koorleden spelen mee in 'Hendrik Groen'

Publicatie: ma 27 januari 2020 18.01 uur

DRACHTEN - Op donderdag 30 januari zullen 13 leden van de Drachtster Overdagkoren in de avond zingen en spelen in de voorstelling van Hendrik Groen in De Lawei. De afgelopen weken hebben zij in Sûnenz o.l.v. dirigent Meindert Bosklopper en zestal liedjes ingestudeerd die in de voorstelling zijn verwerkt. Vooraf aan de voorstelling krijgen de koorleden instructies over wanneer en waar er gezongen en gespeeld moet worden.

Voor de koorleden is het een zeer bijzondere ervaring en behoorlijk spannend om samen met de acteurs op het grote toneel te staan.

Twee jaar geleden hebben er ook koorleden meegezongen en gespeeld in de eerste productie van Hendrik Groen. Ook dit keer belooft het weer een bijzondere voorstelling te worden.