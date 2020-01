Holocaustmonument onthuld in Gorredijk

Publicatie: ma 27 januari 2020 15.32 uur

GORREDIJK - Evenals veel gemeenten herdenkt de gemeente Opsterland ook van 26 januari tot en met 2 februari de Holocaustslachtoffers, omdat op 27 januari 1945 concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Burgemeester Ellen van Selm onthulde zondag het Holocaustmonument Het Levenslicht bij Museum Opsterlân in Gorredijk. Daarna rouleert Het Levenslicht langs de vier grootste dorpen in Opsterland. Het monument kan worden bezichtigd tot en met 2 februari 2020.

75 jaar Vrijheid

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam. We vieren dit jaar dat wij 75 jaar in vrijheid mogen leven. In heel Nederland woonden Joden, Roma en Sinti, ook in Opsterland. Velen van hen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd, gedeporteerd en vermoord. Eind januari wordt in meer dan 170 gemeenten waar de vervolging van Joden, Roma en Sinti heeft plaatsgevonden het tijdelijke monument onthuld.

Het Levenslicht

Het Levenslicht is een tijdelijk lichtmonument, ontworpen door Daan Roosegaarde ter herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust. Het monument is te zien op verschillende locaties in Nederland. Het maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Inspiratie voor het kunstwerk zijn de stenen die in de herdenkingscultuur van de Joden, Sinti en Roma belangrijk zijn. In het donker lichten de stenen op. De oplichting van de stenen wordt gezien als een ‘ademhaling’, waarmee benadrukt wordt dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet blijven. Met 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen (gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland) staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust.

