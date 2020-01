De Spitkeet ontvangt bijdrage Rabobank

Publicatie: vr 24 januari 2020 21.34 uur

HARKEMA - Openluchtmuseum De Spitkeet heeft een bijdrage gekregen vanuit het Fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Drachten Friesland Oost. De bijdrage wordt ingezet voor de uitbreiding van de ontvangstruimte, zodat De Spitkeet meer bezoekers tegelijk kan ontvangen.

Het doel van de De Spitkeet is ‘het tonen van het verband tussen natuur, wonen en werken op de arme Fries-Groningse Heide in de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw en voorts al hetgeen met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords’.

‘Wij zijn erg blij met de steun die we krijgen van de Rabobank.’, aldus Jarig Wijma, voorzitter van De Spitkeet. ‘Daardoor is het mogelijk om onze bezoekers nog beter te ontvangen’.

Het Fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Drachten Friesland Oost is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het Fonds Coöperatief Dividend is een vorm van dividend waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.

FOTONIEUWS