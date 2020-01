Brandweer in actie voor gans met prikkeldraad

Publicatie: do 23 januari 2020 16.48 uur

TERWISPEL - De brandweer is donderdagmiddag druk bezig geweest met het vangen van een gans. Het beest lag met prikkeldraad om zijn achterpootjes en de buik in een weiland aan de Spaltenbrege bij Terwispel. Volgens omwonenden had de gans al acht week last van het prikkeldraad.

Er was moeilijk bij te komen, daarom had de ter plaatse gekomen dierenambulance de hulp ingeschakeld van de brandweer.

Aangezien ook de brandweer er vanaf de wegkant niet bij kon moest er een speciaal team worden opgeroepen. Twee zogenaamde oppervlakte redders zijn daarop ter plaatse gekomen.

Zij zijn vervolgens het water ingegaan om het beest aan de goeie kant van het water te krijgen. Daar hebben de medewerkers de dierenambulance de gans gevangen. Zij hebben het verwonde beest meegenomen.

