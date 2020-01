Is Nipponia Volty de beste elektrische scooter?

Publicatie: do 23 januari 2020 08.30 uur

LEEUWARDEN - Bij de beste elektrische scooter specialist denk je wellicht aan de Vespa Elettrica, de eerste volledig elektrische scooter van het beroemde Italiaanse merk. Toch is er een heel goede case te maken dat de Nipponia Volty de nummer 1 is in e-scooters. Heb je nog nooit van dit merk of type gehoord? Je bent niet de enige, tijd om daar snel verandering in te brengen.

Wat is de Nipponia Volty?

Net zoals zoveel scooters is ook dit model een ‘retro’ scooter, die behoorlijk veel lijkt op de eerste generatie Vespa scooters van Piaggio. Het design is wat moderner, verder zou deze beauty zonder problemen in de jaren veertig van de vorige eeuw door Venetië kunnen rijden. Tot je onder de kap kijkt, want daar is een moderne elektrische motor geplaatst. De Nipponia Volty is een volwaardige e-scooter die in de startblokken staat om de scooter wereld te veroveren.

Het merk Nipponia bestaat al decennia lang, maar was tot voor kort niet bekend in Europa. Daar is nu verandering in gekomen met scooters die specifiek ontwikkeld zijn voor het Europese wegdek. Dit betekent hoge eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid, en dat is te merken. De Nipponia Volty is tot in de puntjes afgewerkt, je ziet alleen aan de prijs dat dit model niet uit Italië afkomstig is. Het Aziatische merk heeft overigens al 200.000+ scooters verkocht, het is dus zeker geen kleine start-up die even een stickertje op een ander product heeft geplakt.

Bekende namen onder de kap

Om te bepalen wat de beste scooter is, zal de kwaliteit van de elektromotor uiteraard van groot belang zijn. Bij de Nipponia Volty levert Bosch de motor, dit is het vooraanstaande merk in elektromotoren voor e-bikes en e-scooters. Iedereen die ooit een bouwmarkt bezocht heeft kent uiteraard dit merk. De accu’s zijn ook belangrijk, ook hierbij is er niet op een dubbeltje gekeken. Met accu’s van Samsung en LG ben je gegarandeerd van hoge kwaliteit batterijen die lang meegaan. Dat is te merken aan de drie jaar garantie in plaats van de standaard twee die gebruikelijk is. Het is overigens mogelijk om twee accu’s te plaatsen voor een nog hogere actieradius.

Veel luxe voor veel minder

Bij een scooter leasen of kopen kijk je uiteraard naar de prijs. Die valt bij dit model heel gunstig uit, je zult wellicht denken dat de Volty een kaal model is. Dan kom je voor een aangename verrassing te staan, want er zit standaard een USB aansluiting op evenals LED daglicht verlichting. Op het digitale dashboard kun je alle informatie duidelijk aflezen. Ook aan een passagier is gedacht, want er zit ook standaard een achterbeugel op inclusief zij steps die uitklapbaar zijn. Het aantal extra opties varieert van een kinderzitje tot aan een koffer voor pizza’s. Elektrische scooters zijn namelijk ook ideaal voor transport in de stad, omdat ze stil zijn en geen vieze uitlaatgassen verspreiden.

Scooter leasen of kopen?

Je kunt met de Nipponia Volty een e-scooter voor minder dan 2000 euro kopen. Dat is een heel scherpe prijs, maar een vergelijkbare 4-takt scooter is toch nog iets goedkoper. Wil je nu besparen of investeren in de toekomst? Want elektrisch rijden valt op termijn stukken goedkoper uit, nog los van alle andere voordelen die e-scooters bieden. Wil je de beste scooter in deze prijsklasse zonder eerst te sparen? Je kunt dan een scooter leasen en deze afbetalen in termijnen die lopen van 12 tot zelfs 72 maanden. Dit proces gaat doorgaans snel, na afronding kun je snel de bestelling afronden en jouw gemotoriseerde tweewieler snel tegemoet zien. Bekijk alle voorwaarden en mogelijkheden in de webshop.