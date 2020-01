Julia (14) uit Drachten vermist

Publicatie: wo 22 januari 2020 10.05 uur

DRACHTEN - De 14-jarige Julia Walicka uit Drachten wordt sinds dinsdag vermist. Ze is voor het laatste gezien op dinsdag om 14.00. Ze rijdt vermoedelijk rond op een blauwe Batavus fiets.

Haar signalement:

- Slank postuur

- Donkerblond/bruin lang haar

- Vermoedelijk een zwarte jumpsuit met verticale streep langs been

- Crèmekleurige 'teddy'jas of een crèmekleurige manteljas

- Witte Nike schoenen

Mensen die Julia hebben gezien of meer weten over haar vermissing worden verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via 0900-8844 onder vermelding van registratienummer 2020020377.

Foto is met toestemming van familie geplaatst.