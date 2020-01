Auto in de sloot door lokale hagelbui

Publicatie: za 18 januari 2020 16.03 uur

BURGUM - Op de Centrale As bij Burgum is zaterdagmiddag een auto in de sloot terecht gekomen. Een lokale hagelbui zorgde ervoor dat het ineens glad werd op de weg.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de inzittende(n) te onderzoeken. Een berger is ter plaatse gekomen om de auto uit de sloot te halen.

