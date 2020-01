Twee ongevallen binnen 100 meter op De Skieding

Publicatie: do 16 januari 2020 20.47 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Op De Skieding (N358) tussen Houtigehage en Drachtstercompagnie zijn donderdagavond in korte tijd twee ongevallen gebeurd.

Het eerste ongeval was op De Skieding bij Houtigehage, hier waren twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Eén van de voertuigen kwam op de rotonde tot stilstand. Het ongeval gebeurde toen een automobilist bij het oprijden een andere automobilist, die over de rotonde reed, over het hoofd zag. Er raakte niemand gewond. Beide voertuigen zijn weggesleept.

Nadat de politie het ongeval had afgehandeld kwam een tweede ongeval binnen op De Skieding. Ter hoogte van de afslag met de Parksterdwarsweg waren twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen.

Hier had een bestuurder met zijn voertuig te laat opgemerkt dat er een voertuig voor hem stilstond, een aanrijding was het gevolg. De bestuurder van Mitsubishi raakte gewond en is met nekletsel overgebracht naar het MCL in Leeuwarden.

De bestuurder van de VW raakte niet gewond. De politie regelde tijdens het ongeval het verkeer. Beide voertuigen zijn geborgen door een bergingsbedrijf.

