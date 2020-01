Man bedreigt (ex) vriendin met balletjespistool

Publicatie: wo 15 januari 2020 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een 40-jarige Rotterdammer die in augustus zijn vriendin in haar woning in Drachten bedreigde met een balletjespistool, is woensdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De man mag op geen enkele wijze – direct of indirect – contact zoeken met zijn ex en hij mag zich drie jaar lang niet in Drachten vertonen.

Aan/uit relatie

De Rotterdammer was zelf nog in de veronderstelling dat hij nog een relatie had met zijn ex. ‘Het was een aan/uit relatie’, zei hij tegen de rechter. De vrouw keek daar anders tegenaan: zij had de politie verteld dat ze van haar vriend af wilde, maar dat hij dat niet wilde accepteren. Op 21 augustus had de Rotterdammer de vrouw al meerdere malen ge-appt. Omdat ze niet snel genoeg reageerde, had hij haar appjes gestuurd met bedreigende teksten.



Balletjespistool

‘Ik kom vanavond. Ik schiet jullie allemaal kapot vandaag’, schreef hij. Toen de vrouw ‘s avonds thuis kwam, trof ze tot haar grote schrik haar vriend aan in haar woning. Hij had zichzelf binnengelaten en richtte een pistool op haar. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, maar dat wist de vrouw niet. Het nepwapen was niet van echt te onderscheiden. De vrouw dacht dat haar laatste uur had geslagen en zette het op een lopen.

Contactverbod

De verdachte werd nog diezelfde avond opgepakt, het wapen had hij op zolder verstopt. De man kreeg van de officier van justitie een contactverbod, maar daar hield hij zich niet aan. Via een vriendin en de stiefzus van zijn ex zocht hij toch weer contact. En via de statusupdate van zijn Whatsapp leek hij de dagen dat het contactverbod nog liep, af te tellen.

Locatie- en contactverbod

Het maakte dat zijn ex-vriendin doodsbenauwd voor hem was. In een schriftelijke slachtofferverklaring, op de zitting voorgelezen door iemand van Slachtofferhulp, schreef de vrouw dat ze haar ex-vriend uit haar leven wil hebben. De vrouw is zelfs van plan om te verhuizen. De officier van justitie eiste een onvoorwaardelijke celstraf van twee maanden plus drie maanden voorwaardelijk, en een locatie- en contactverbod.

Positief rapport

Dankzij een positief rapport van de reclassering kwam er toch een werkstraf uit de bus. De rechter hield er rekening mee dat de Rotterdammer heel veel verliest als hij naar de gevangenis moet. De man heeft een gezin – hij had al een vriendin in Rotterdam- en hij heeft een koophuis en een baan. De rechter legde een werkstraf op en een voorwaardelijke celstraf. De Rotterdammer moet zich bij de reclassering melden en hij moet zich laten behandelen. Aan zijn ex-vriendin moet hij 750 euro smartengeld betalen. De vrouw had ook nog toekomstige verhuiskosten geclaimd, maar die werden niet toegekend omdat ze die kosten (nog) niet heeft gemaakt.