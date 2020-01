Tijdelijk Holocaustmonument in T-diel

wo 15 januari 2020

BURGUM - Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daarbij stilgestaan, ook in de gemeente Tytsjerksteradiel. Van 22 januari tot en met 27 januari is het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien in Gytsjerk en van 28 januari tot en met 2 februari bij het gemeentehuis in Burgum. Belangstellenden zijn maandag 27 januari om 19.00 uur van harte welkom bij de herdenking bij het monument op de splitsing Rinia van Nautaweg (Noord) en Trynwâldsterdyk in Gytsjerk.

Franz Wagner Joodse inwoner uit Gytsjerk

Ook uit Tytsjerksteradiel is een Joodse inwoner tijdens de Tweede Wereldoorlog weggerukt en vermoord: Franz Wagner uit Gytsjerk. In zijn voormalige woonplaats is het monument te zien. Wagner is geboren op 7 maart 1920 in Breslau en omgekomen op 30 september 1942 in Auschwitz. In 1939 vlucht hij uit Duitsland naar Nederland. Franz Wagner woonde in Gytsjerk bij smid Klaas Olijnsma, op het huidige adres Canterlandseweg 5 te Gytsjerk.

Levenslicht

Het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen. Kunstenaar van het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht is Daan Roosegaarde. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland - staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holo­caust. De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden. Om de paar seconden lichten de stenen op en doven ze weer. Door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten bij Levenslicht blijft de herinnering aan de slachtoffers levend.

