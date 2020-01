Tilster verdacht van poging doodslag met bahco

Publicatie: di 14 januari 2020 19.30 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige inwoner van Kootstertille die eind september in een woning aan de Mr. Pieter Jelles Troelstrawei in Grou een 44-jarige Leeuwarder ernstig zou hebben mishandeld, zegt dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld. Dat zei de Tilster dinsdag, tijdens een pro forma-zitting bij de Leeuwarder rechtbank. De man zit vast op verdenking van poging tot doodslag.

Gebroken ribben en gekneusd hart

De Tilster werd op 29 september aangehouden, nadat de politie om ongeveer half 5 ‘s nachts een melding had gekregen van een ruzie in de woning aan de Mr. Pieter Jelles Troelastrawei in Grou. Ook een 28-jarige vrouw uit die plaats werd aangehouden. Op aanwijzingen van de Tilster vond de politie het slachtoffer dat zwaargewond in de woning lag. De man had een gebroken oogkas, meerdere gebroken ribben, een gebroken kaak, een gescheurde lever en een gekneusd hart.

Met een bahco op het hoofd geslagen

De Tilster zou de Leeuwarder hebben geslagen en geschopt en hij zou de man met een bahco op het bovenlichaam en het hoofd hebben geslagen. Dinsdag zei hij dat hij eerst is aangevallen door de Leeuwarder en de vrouw. Ook hij zou klappen met de bahco hebben gehad. Hij stelde dat hij zich wel moest verdedigen. De Leeuwarder zou even buiten bewustzijn zijn geweest. Toen de man weer bijkwam was de Tilster bang dat hij hem opnieuw aan wilde vallen.

‘Grauwe waas’

‘Het was in een grauwe waas, ik was bang dat hij op zou staan en mij te grazen zou nemen’, zei hij. Volgens hem was hij naar Grou was hij gekomen ‘om te feesten’. ‘En in één keer wordt je kop in elkaar geslagen’. Volgens de advocate van de Tilster is haar cliënt de enige die nog vastzit, het Openbaar Ministerie (OM) moet nog moet beslissen wat er met de vrouw en de Leeuwarder moet gebeuren.

Noodweer

De advocate verzocht de rechtbank om het voorarrest van haar cliënt op te heffen. Dat verzoek werd afgewezen. De rechtbank vond zich (nog) niet genoeg geïnformeerd om antwoord geven op de vraag of er sprake is geweest van noodweer. Bovendien had de reclassering afgeraden de voorlopige hechtenis te schorsen of op te heffen. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 17 maart, ‘s middags om half 2.