Beste virusscanner 2020

Publicatie: di 14 januari 2020 14.55 uur

LEEUWARDEN - In het komende jaar zullen er, zoals altijd, weer veel virussen actief zijn die de computer kunnen besmetten of uw privacy gegevens kunnen stelen. Het is dan ook erg belangrijk om eens te kijken naar de verschillende antivirusprogramma's die hier bescherming tegen bieden. De beste virusscanner biedt bescherming tegen alle ongemakken.

Test van Bestevirusscanner.com

Op de website Bestevirusscanner.com wordt er een uitgebreid onderzoek gedaan naar alle grote fabrikanten die antivirussoftware ontwikkelen. Hierbij wordt er gekeken naar online bescherming tegen virussen, spyware, trojans en nog veel meer. Ook wordt er op deze website gekeken naar andere zaken, denk hierbij bijvoorbeeld aan gebruikersgemak, 'real-time' bescherming tijdens het surfen op het internet of bescherming tijdens het emailen (phishing mails).

Verschil tussen Virusscanner of compleet security pakket

Een virusscanner scant de computer op virussen die al geplaatst zijn en verwijderd deze indien mogelijk. Sommige virussen zijn echter lastig om te verwijderen, hierdoor is het eigenlijk beter om het te voorkomen. Het voorkomen van een virus kan bijvoorbeeld met een compleet security pakket. Met een compleet security pakket heb je real-time bescherming tegen virussen tijdens het surfen. Hierdoor heeft het virus dus niet de kans om zich te installeren op een computer. Ook beschikt een compleet security pakket over een firewall. Een firewall houdt al het inkomende en uitgaande verkeer in de gaten en slaat alarm zodra er wat verdachts gevonden wordt.

Vergelijken

Op Bestevirusscanner.com wordt er een vergelijking gemaakt tussen diverse pakketten en gedeeld op facebook. Hierbij wordt er dus gekeken naar de eerder genoemde punten. Uiteraard is de prijs voor de meeste mensen erg belangrijk. Ook deze zijn te vinden op de website in een handig overzicht. Neem eens een kijkje en zorg ervoor dat je ook in 2020 zo goed mogelijk beschermt bent tegen virussen of andere zaken die jouw computerplezier kunnen verpesten!

Zo worden antivirusproducten getest

Alle programma's die zich in de main stream media bevinden zijn ongetwijfeld je investering waard. Er is weinig verschil tussen de topproducten. Het belangrijkste is dat je een van deze producten installeert. De tests worden uitgevoerd samen met onafhankelijke testlaboratoria, waaronder de Duitse AV-Test, een grote naam voor wat betreft het testen van beveiligingssoftware.

De testprocedure is veelzijdig en kijkt niet alleen hoe goed een antivirusproduct malware detecteert via een normale, vooral op signatures gebaseerd methode (dat wil zeggen door een database te gebruiken van bekende malware soorten), maar ook hoe goed het aanvallen kan blokkeren van onbekende, verse malware. De testlaboratoria zo als av-test.org onderzoeken ook hoe goed antivirusproducten eventuele malware resten kunnen opruimen die in het systeem toch zijn binnengedrongen.

Gratis of betaald?

Over het algemeen bieden betaalde producten betere technische ondersteuning en meer beveiligingsfuncties dan gratis programma's. Maar gratis is gratis en sommige gratis pakketten zijn zelfs beter dan sommige betaalde producten. Internetbeveiligingssuites gaan natuurlijk een stuk verder, met firewalls, ouderlijk toezicht, identiteitsbescherming en nog veel meer.