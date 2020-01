Vrijspraak voor mishandeling feesttent Harkema

Publicatie: di 07 januari 2020 15.40 uur

LEEUWARDEN - Gedoe om een baret en scheve verhoudingen tussen ex-familieleden zorgden vorig jaar voor een opstootje in de feesttent in Harkema, op 22 juni. Een 46-jarige inwoonster van Harkema zou, samen met haar 19-jarige zoon en haar broer uit Surhuisterveen (36), zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling. De vrouw zou een andere vrouw hebben mishandeld, de nieuwe partner van de ex van haar tante, haar zoon zou daar een steentje aan hebben bijgedragen.

Baretje

Het begon allemaal met het baretje van de tante van de Harkemase, dat door haar ex was weggegrist. De Harkemase ging erachteraan, gevolgd door de dochter van de vriendin van de ex. Daar ging de broer weer achteraan. Die zou het meisje hebben geduwd, waarna het uit de hand was gelopen. Volgens verschillende verklaringen zouden de drie verdachten de moeder van het meisje (de nieuwe partner van de ex) hebben geslagen en geschopt terwijl de vrouw op de grond lag.

Klap in gezicht

De getuigen die dat hadden verklaard kwamen volgens de verdachten allemaal uit het kamp van de tegenpartij. ‘Het zijn allemaal vrienden van haar’, zei de Surhuistervener. Volgens de Harkemase had de moeder van het meisje haar een klap in het gezicht gegeven, waarna de vrouwen elkaar bij de haren pakten en al worstelend op de grond terechtkwamen. Het gevecht eindigde toen de beveiliging arriveerde.

‘De film niet helder’

De Harkemase had het gevoel dat de getuigen onder één hoedje speelden. Zij stelde dat en haar familie regelmatig worden uitgedaagd door de andere partij. Voor de officier van justitie en de rechter was het allemaal veel te onduidelijk wie wat had gedaan: de ene getuige zei dat de Harkemase de andere vrouw had aangevallen. Andere getuigen hadden verklaard dat het precies andersom was. ‘Ik krijg de film niet helder’, zei officier van justitie Nine Tromp.

Kapotte broek

De officier vond dat de Harkemase, haar zoon en de broer uit Surhuisterveen moesten worden vrijgesproken van de mishandeling moeder. Tromp vond dat wel bewezen kon worden dat de Surhuistervener het meisje had mishandeld door haar te duwen. De rechter was het daarmee eens: de man kreeg een boete van 250 euro en hij moet 250 euro smartengeld betalen, plus 9,99 euro voor een kapotte broek. De moeder had 300 euro smartengeld gevorderd. Dat ging niet door omdat de verdachten op dat punt werden vrijgesproken.