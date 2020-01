Vriendin zanger Rinus gewond door sigaar

Publicatie: vr 03 januari 2020 19.37 uur

DRACHTEN - De vriendin van zanger Rinus is tijdens de feestdagen gewond geraakt bij het aansteken van een sigaar. Dat meldt RTL Boulevard vrijdagavond. Debora wilde een sigaar aansteken en deze vatte vlam. Ze is daarbij gewond geraakt aan haar gezicht.

Debora is met spoed overgebracht naar het brandwondencentrum in Groningen. Zanger Rinus laat aan RTL Boulevard weten dat Debora de komende tijd nog in het brandwonden centrum moet liggen.