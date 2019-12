Vrouw (44) steelt voor 150 euro aan boodschappen

Publicatie: wo 18 december 2019 17.45 uur

LEEUWARDEN - Ondanks dat ze in een proeftijd zat van een veroordeling voor winkeldiefstal, ging een 44-jarige inwoonster van Drachten in juni weer in de fout. Bij de Jumbo in haar woonplaats pikte ze voor bijna 150 euro aan levensmiddelen. De vrouw was brutaal te werk gegaan: ze was eerst met een tas vol gestolen spullen naar buiten gelopen, om vervolgens terug de winkel in te gaan om nog een tas met gestolen waar te vullen. Politierechter Gustaaf Wijnands stuurde haar woensdag voor één dag naar de gevangenis.

Leuk feestje voor dochter

Hetzelfde ‘kunstje’ als in Drachten had de vrouw een maand later herhaald bij de Poiesz in Boornbergum. Ze zei dat ze de eerste keer dingen nodig had voor de verjaardag van haar dochter. ‘Ik wilde de visite verrassen, ik wilde mijn dochter een leuk feestje bezorgen’, zei ze. De vrouw zat in de schuldhulp, maar volgens haar heeft haar bewindvoerder de boel opgelicht. ‘Ik ben zelf alle schulden aan het afbetalen’, aldus de Drachtster.

Betere medicijnen

Ze heeft nu werk, ze gaat niet meer alleen de winkel in en ze heeft volgens eigen zeggen betere medicijnen voor haar ADHD. ‘Dat geeft rust’, zei ze. Op de vraag van officier van justitie Sus Broekstra wat er zou gebeuren als ze in de gevangenis zou belanden, antwoordde ze dat ze dan alles kwijt zou zijn. De Drachtster liep in een proeftijd: begin mei kreeg ze, ook voor een winkeldiefstal, een deels voorwaardelijke werkstraf.

‘Goed bezig’

‘Die voorwaardelijke straf is niet voor niks’, merkte de officier op. Alleen al omdat ze volgens de wet na een werkstraf een celstraf moet eisen vond Broekstra dat de vrouw in elk geval één dag moest zitten. Daarnaast eiste ze 29 dagen voorwaardelijke celstraf. De rechter nam de eis over. Hij hield er rekening mee dat de Drachtster momenteel ‘goed bezig’ lijkt te zijn. De in mei voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 20 uur moet de vrouw alsnog uitvoeren.