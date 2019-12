Hondenbrokkenproducent Teeling Petfood failliet

Publicatie: wo 18 december 2019 11.05 uur

FEANWâLDEN - De rechtbank heeft dinsdag het faillissement fan Teeling Petfood in Feanwâlden uitgesproken. Teeling heeft naast de fabriek in Friesland ook bedrijven in Opmeer, Hoogeveen en Heerhugowaard.

Het bedrijf maakt onder andere honden- en kattenbrokken. Enkele tientallen mensen werken er. Het is niet duidelijk wat er nu met het personeel zal gebeuren. De curator is momenteel met de zaak bezig.